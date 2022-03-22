Вашингтон, , 22:39 — REGNUM На сегодняшний день не замечено каких-либо признаков поставок китайского военного оборудования в Россию, но США продолжают следить за этим, заявил 22 марта на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ранее президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях таких поставок.

«С момента встречи и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России», — заявил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Салливана и главы канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи прошла 14 марта в Риме, а телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли 18 марта.

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