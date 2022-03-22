Вашингтон, 22 марта, 2022, 22:39 — ИА Регнум. На сегодняшний день не замечено каких-либо признаков поставок китайского военного оборудования в Россию, но США продолжают следить за этим, заявил 22 марта на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, ранее президент США Джо Байден предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о последствиях таких поставок.

«С момента встречи и с момента разговора президента с Си Цзиньпином мы не видели признаков предоставления военного оборудования Китаем России», — заявил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Салливана и главы канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи прошла 14 марта в Риме, а телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина прошли 18 марта.