Казань, 22 марта, 2022, 22:38 — ИА Регнум. 28-летний хорватский центральный защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич покинул клуб и страну сразу после матча 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с московским ЦСКА (1:6). Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Дарья Драй ИА REGNUM Матч «Зенит» — «Рубин»

Сообщается, что футболист пока не приостанавливал действие контракта с казанским клубом. Ранее Бегич заявлял о намерении получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

В текущем сезоне Силвие Бегич принял участие в 23-х матчах за самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и получил шесть желтых и одну красную карточки.

За «Рубин» Бегич выступает с 1 июля 2019 года после перехода из «Оренбурга» за 1,2 миллиона евро. Первую половину сезона хорват провел в аренде в «Крыльях Советов».