Нальчик, , 22:37 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отравилась угарным газом семья из пяти человек. Среди пострадавших трое несовершеннолетних. По данному факту организована проверка Следственного комитета, сообщили 22 марта в пресс-службе ведомства.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из подробностей происшествия известно, что инцидент случился утром 22 марта. Около 06:00 в медучреждение были госпитализированы пятеро человек из села Дыгулыбгей Баксанского района. В минздраве региона уточнили, что после осмотра трое пострадавших — дети в возрасте четырех, девяти и одиннадцати лет — были переведены в детскую больницу. Их состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Взрослые переведены в городскую клиническую больницу №1 Баксана.

По предварительным данным, причиной отравления семьи могло оказаться ненадлежащее использование газового оборудования.

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