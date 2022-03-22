Тирана, 22 марта, 2022, 22:35 — ИА Регнум. В министерстве сельского хозяйства Албании 22 марта подтвердили смерть 338 426 птиц от птичьего гриппа, большая часть погибших животных — курицы.

Eigenes Werk / Tomás Castelazo Мясо птицы

В выступлении для прессы заместитель министра сельского хозяйства Эрмира Джеци заявила, что от тел погибших птиц быстро избавляются. Уже 120 тысяч тушек уничтожено. В министерстве обеспечили защитные комбинезоны для ветеринаров, по всей стране проводится мониторинг. Фермы, на которых выявлены случаи заражения, закрываются на карантины.

Мясо зараженных животных было изъято с рынка, однако в министерстве подчеркнули, что птичий грипп не передается людям.

Ранее в оппозиционном новостном агентстве Lapsi сообщили, что в стране жертвами инфекции уже к 21 марта стали свыше миллиона особей.