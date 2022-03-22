Москва, 22 марта, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Вопрос российско-украинских переговоров обсудили 22 марта по телефону президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Уточняется, что переговоры состоялись по инициативе Парижа. Главы государств продолжили «обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины».

В частности, они обсудили переговоры между представителями России и Украины на тему специальной военной операции, которую с 24 февраля проводят ВС РФ на украинской территории.

Напомним, переговоры между представителями РФ и Украины идут в видеоформате. Прогресс был достигнут в том, что украинская сторона согласилась на гуманитарные коридоры. Однако в Москве констатируют, что Киев на переговорах непродуктивен.