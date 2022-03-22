Париж, 22 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Как сообщает известный французский комментатор Фабрис Хоукинс, руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывается, что 35-летний испанский центральный защитник Серхио Рамос покинет парижский клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Wallpaperscraft.ru Серхио Рамос

В текущем сезоне Серхио Рамос принял участие в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Реймса» и получил одну красную карточку. Большую часть сезона испанец пропустил из-за травмы голени и плохой физической формы.

Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен» 8 июля 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. По двухлетнему соглашению с парижским клубом испанский защитник получает 6 миллионов евро в год.