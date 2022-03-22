Москва, 22 марта, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Российский видеохостинг Rutube сообщает о большом ежедневном приросте своей аудитории. Об этом 22 марта пишет «Хабр».

Рост

По данным портала, ежедневный прирост уникальных пользователей платформы составляет от 150 до 450 тыс. человек. Как отмечает генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, несмотря на это сервис стабильно работает. «Загрузка видео возросла с 3 тыс. единиц до 40 тыс. единиц. Очевидно, это предъявляет новые требования к инфраструктуре. И тут я могу всех успокоить: мы успели закупить достаточное количество серверов и видеокарт», — заверил Жаров.

Добавим, что рост аудитории Rutube может быть связан с тем, что пользователи покидают аналогичный сервис YouTube. Одной из причин стал материал «РИА Новости» — в тексте источник издания утверждает, что доступ к YouTube может быть заблокирован в России до 28 марта 2022 года.