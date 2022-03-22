Тайбэй, , 22:24 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от берегов Тайваня, сообщает 22 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на 133 км юго-восточнее города Тайчжун с населением свыше одного миллиона человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Колебания ощущались в городе Тайбэй.

Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

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