Тайбэй, 22 марта, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Сейсмические колебания магнитудой 6,4 зафиксированы недалеко от берегов Тайваня, сообщает 22 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на 133 км юго-восточнее города Тайчжун с населением свыше одного миллиона человек.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Колебания ощущались в городе Тайбэй.

Угроза цунами не объявлялась. Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступали.