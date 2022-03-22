Вологда, 22 марта, 2022, 22:23 — ИА Регнум. На вологодском рынке недвижимости отмечена негативная тенденция — число сделок резко сократилось. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«Отрицательные тенденции зафиксированы на рынке продаж недвижимости. Количество просмотров квартир сократилось на 58%, а количество сделок купли-продажи — на 30%. Надеемся, что готовящийся пакет предложений по поддержке строительной отрасли изменит эту ситуацию», — написал чиновник.

Вместе с тем, по словам мэра, по съемному жилью ситуация в Вологде не изменилась.

«Эксперты ожидают повышение спроса на аренду квартир в нашем городе, поскольку многие жители мегаполисов возвращаются в родной город или перевозят сюда на время свои семьи», — отметил Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России сняли ограничения на сделки нерезидентов из «недружественных стран» с недвижимостью, введенные в начале марта.