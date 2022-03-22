Подгорица, , 22:22 — REGNUM Решение правительства Черногории отложить голосование по санкциям против России вызывает разочарование, заявила посол Великобритании Карен Мэддокс.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Мэддокс сказала черногорскому телевидению, что это не должно быть спорным вопросом для правительства, а должно объединять политические власти.

«Части нынешнего правительства Черногории продемонстрировали в своих заявлениях твердую приверженность ценностям НАТО и вступлению в Европейский союз, но эта приверженность также должна быть подкреплена действиями», — сказала она.

Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам Питер Стано повторил для TVCG, что Брюссель ожидает от Черногории «усердной работы» по согласованию с санкциями ЕС против России, сообщает портал RTCG.

Министр иностранных дел Джордже Радулович заявил, что голосование пройдет, как только состоятся выборы в Беране и Улцине.