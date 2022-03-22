Милан, Италия, , 22:21 — REGNUM Как сообщает издание AS, руководство миланского «Интера» работает над возвращением 28-летнего центрфорварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Ромелу Лукаку Fifa.com

В текущем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 32-х матчах за «пенсионеров» во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами, проведя на поле суммарно 1842 минуты.

Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. За два сезона, проведенных в миланском клубе, бельгиец дважды входил в тройку лучших бомбардиров чемпионата Италии.

Текущее соглашение бельгийского нападающего с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает Лукаку в 100 миллионов евро.