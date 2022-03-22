Вашингтон, 22 марта, 2022, 22:20 — ИА Регнум. «Пиксельная» инди-игра Core Keeper студии Pugstorm, которая сейчас находится на этапе «раннего доступа», набирает популярность в Steam. Об этом 22 марта сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Студия Pugstorm и издательская компания Fireshine Games объявили, что спустя две недели после выхода игры в «ранний доступ» в сервисе Steam было продано более 500 тыс. её копий. Они добавили, что за первые два дня продали 100 тыс. копий, а за первую неделю — 250 тыс. В минувшее воскресенье (20 марта 2022 года) в пике онлайна в Core Keeper играли более 34,5 тыс. человек.

Для справки: Core Keeper представляет собой «песочницу» (геймеру предоставлены большие возможности по взаимодействию с игровым миром), в которой игрокам предлагается исследовать бесконечную пещеру, сражаться с монстрами, строить базу и т.д. Ранее редакция PCGamesN назвала этот проект «гибридом Terraria и Diablo».