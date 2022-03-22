Белград, , 22:21 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 22 марта отменил все запланированные встречи с избирателями в связи с заявлениями косовской стороны о том что работа сербских государственных избирательных участков в Косово в день проведения парламентских и президентских выборов в Сербии 3 апреля будет возможно только после подписания соответствующего соглашения между Сербией и Косово.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает сербское новостное агентство Blic, в Сербии позицию косовской стороны восприняли как отказ, ведь она предполагает признание Косово.

22 марта по завершении заседания Совета национальной безопасности Вучич провел встречу с лидерами косовской организации сербов «Сербский список», в том числе председателем «Списка» Гораном Ракичем.

«Это очень сложная ситуация для страны. Мы посмотрим, что произойдет на встрече с представителями косовских сербов», — заявил политик.

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