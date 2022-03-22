Москва, 22 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Андрей Рожков, участник телешоу «Уральские пельмени», высказался относительно предположений о закрытии проекта. Об этом 22 марта пишет «Газета.ru».

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Рожков опроверг слухи о закрытии юмористической программы. «Съёмки проходят, как и прежде, в Москве. Раз в два месяца мы собираемся и снимаем четыре программы. Кроме того, мы собираемся в Екатеринбурге, пишем эти программы и прогоняем их», — поделился комик.

ИА REGNUM напоминает, что юмористическое объединение «Уральские пельмени» появилось в 1993 году как команда КВН, ставшая в 2000 году чемпионом «Высшей лиги». В 2018 году «Уральские пельмени» подписало контракт с телеканалом СТС на трансляцию одноимённого шоу.