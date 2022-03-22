Манчестер, Великобритания, 22 марта, 2022, 22:15 — ИА Регнум. 24-летний таранный форвард «Ромы» и сборной Англии по футболу Тэмми Абрахам летом 2022 года может перейти в «Манчестер Юнайтед». Об этом 22 марта сообщило издание Il Messaggero.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Тэмми Абрахам

По информации источника, Тэмми Абрахам должен заменить Эдинсона Кавани на позиции чистого центрфорварда. Роль центрального нападающего в составе «манкунианцев» на данный момент исполняет 37-летний Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Тэмми Абрахам принял участие в 29-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нападающий получил восемь желтых карточек.

Абрахам выступает за «Рому» с 17 августа 2021 года после перехода из лондонского «Челси» за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость Тэмми Абрахама, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.