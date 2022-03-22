Лескенский район, Кабардино-Балкария, 22 марта, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Жителя Кабардино-Балкарии застигли при рубке деревьев породы «бук восточный». К тому времени как браконьера задержали сотрудники уголовного розыска отдела МВД по Лескенскому району, он успел спилить три дерева на окраине села Аргудан, нанеся ущерб на 5 млн рублей, сообщили 22 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

07.мвд.рф Спиленное дерево

Злоумышленник с помощью бензопилы распилил деревья на кряжи и пытался погрузить в грузовик. За этим занятием он и был задержан. Была установлена личность задержанного, это 34-летний местный житель.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело о незаконной рубке или повреждении лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере. Ему грозит до семи лет лишения свободы либо крупный штраф. В настоящее время фигурант дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии «черные лесорубы» часто охотятся именно за буком восточным, это дерево ценится за свою крепкую древесину, не уступающую дубу. Деревья породы «бук» живут по 500 лет и используются для создания мебели и музыкальных инструментов.