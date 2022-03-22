Подгорица, , 22:10 — REGNUM Пресс-секретарь представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Питер Стано заявил, что ЕС ожидает от Черногории «усердной работы» по выполнению решения ЕС по санкциям против России, сообщает RTCG.

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Он сказал, что у Черногории есть баланс результатов по 100% гармонизации с внешней политикой ЕС, что она поддержала голосование в ООН, осуждающее российскую операцию, а также выразила желание гармонизироваться с санкциями.

На вопрос о процедурах и возможных сроках соблюдения ограничительных мер ЕС Стано сказал, что, когда ЕС принимает санкции или ограничительные меры, страны призываются соблюдать их в течение определенного периода, который обычно составляет несколько дней или недель в зависимости от обстоятельств.