Москва, 22 марта, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Для обеспечения «беженцев» из Украины правительство Латвии расходует последние резервы. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Риги на условиях анонимности.

Gpk.gov.by На границе Латвии

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Беженцев» из Украины все больше называют «бешенцами». Наши латыши по сравнению с ними инфантильные и воспитанные юноши. Украинские беженцы — очень агрессивные, обозлённые, в спортивных костюмах, как бандиты из девяностых», — заявил рижанин.

Но главная проблема, по словам собеседника агентства, не в характере перемещённых из Украины лиц, а в том, что Латвия вынуждена тратить на их содержание последние резервы. Латвиец сообщил, что в других странах социальные расходы также направляют на нужды украинских беженцев.

«В Эстонии пенсионеров лишили права на бесплатный проезд в общественном транспорте и предоставили это право украинским беженцам. Как и у нас, в Латвии», — отметил рижанин.

«Вместо того, чтобы тратить их на социальную поддержку своих граждан, особенно после пандемии, средства расходуются на украинских беженцев. Они уже заполнили всю Ригу и пожирают ресурсы, в то время, как у нас вымирает Латгале (имеется в виду Латгалия, один из регионов Латвии — ИА REGNUM) Рано или поздно этот псевдопатриотический угар пройдет, и отсутствие средств вызовет резкий рост недовольства граждан Латвии», — подытожил собеседник агентства.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Украины в страны ЕС въехало до 3 млн человек с Украины.