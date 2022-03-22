Нью-Йорк, США, 22 марта, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Комедийно-драматический сериал потокового сервиса HBO Max «И просто так», являющийся продолжением популярного шоу «Секс в большом городе», всё же получит второй сезон. Об этом 22 марта сообщает портал Comicbook.

Bjoertvedt Сара Джессика Паркер

В качестве исполнительного продюсера проекта вновь выступит Майкл Патрик Кинг, он также напишет сценарий к продолжению шоу совместно с Самантой Ирби, Рахной Фручбо, Келли Гофф, Джули Роттенберг и Элизой Зурицки. Актрисы Сара ДжессикаПаркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся к своим ролям.

Многие пользователи соцсети выразили удивление по поводу решения HBO Max. Они обратили внимание, что в целом поклонникам сериала «Секс в большом городе» не понравилось новое шоу.

Напомним, премьера сериала «И просто так» состоялась 9 декабря 2021 года. Отметим, что на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes он получил плохие оценки как от критиков (49%), так и от рядовых пользователей (30%). На сайте Metacritic ситуация обстоит не лучшим образом: 55 баллов (из 100 возможных) от критиков и всего 3,2 балла (из 10) от зрителей.