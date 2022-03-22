Москва, 22 марта, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Реальная угроза для безопасности России явилась бы причиной применения ядерного оружия, заявил 22 марта пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в интервью CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков «Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому её существованию».

Напомним, Песков заявил, что российская специальная военная операция по демилитаризации Украины идёт по плану, её и не предполагалось завершить за пару дней.