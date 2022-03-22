Москва, , 22:44 — REGNUM Рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) отвечал на вопросы поклонников в своих соцсетях. Ответы он опубликовал 22 марта в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Егор Крид Vk.com/kreed58

Один из фанатов спросил Крида, кем бы он хотел стать, если бы не выбрал карьеру певца. По словам артиста, из него вышел бы «неплохой актёр».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Егор Крид сыграл главную роль в фильме «(НЕ) идеальный мужчина». Средняя оценка картины на сервисе «Кинопоиск» составляет 4,5 балла.

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