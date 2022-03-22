Москва, 22 марта, 2022, 22:44 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) отвечал на вопросы поклонников в своих соцсетях. Ответы он опубликовал 22 марта в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Vk.com/kreed58 Егор Крид

Один из фанатов спросил Крида, кем бы он хотел стать, если бы не выбрал карьеру певца. По словам артиста, из него вышел бы «неплохой актёр».

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Егор Крид сыграл главную роль в фильме «(НЕ) идеальный мужчина». Средняя оценка картины на сервисе «Кинопоиск» составляет 4,5 балла.