Москва, 22 марта, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В морских портах Украины до сих пор остаются заблокированными 67 судов из 15 стран мира, сообщил 22 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Такая ситуация сложилась из-за минных постановок, проведенных в феврале 2022 года украинскими военными, отметил он.

«В морских портах Украины в связи с высокой минной опасностью, созданной киевскими властями в своих внутренних водах и территориальном море, остаются заблокированными экипажи 67 судов из 15 иностранных государств», — рассказал Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Румыния и Турция заявили о своей озабоченности дрейфующими морскими минами, появившимися в Чёрном море и угрожающими судоходству.

Напомним, по данным ФСБ России, украинские нацисты выставили порядка 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный.