22 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили обращение украинского президента к жителям Германии, чтобы те отказались от российских энергоресурсов и закрыли для России свои порты.

Артур Савин, , 22:47 — REGNUM Обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Германии с призывом отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в Российскую Федерацию вызвало бурную реакцию среди пользователей. Граждане выразили своё мнение 22 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Лучше бы он приказал Германии это сделать. А то, раз даёт свободу выбора, так они же и о своих интересах могут задуматься», — пишет Вячеслав С.

Многие пользователи пришли к выводу, что обращение Зеленского к немцам является крайне глупой попыткой убедить чуждый ему народ в том, что ему стоит отказаться от выгодных экономический взаимоотношений с Российской Федерацией.

«Через день: Зеленский потребовал от Запада питаться травой, пить дождевую воду и вернуться в пещеры. Какой же всё-таки президент на Украине убогий!» — удивляется Надежда П.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные действия указывают на неадекватное состояние, в котором пребывает украинский президент.

«Человек, у которого ничего нет, который ничего не контролирует, кроме собственного офиса, и употребляющий запрещённые вещества, не должен вообще иметь права голоса на мировом уровне», — считает Марина М.

«Зеленский — человек с маниакальными наклонностями. Он уже всеми командует. Не удивлюсь, что суда над ним не будет, потому что его просто в психушку отправят. Будет оттуда планетой управлять», — написал Любовь С.

Часть людей полагает, что действия Зеленского привели к краху Украины, поэтому не ему обращаться к жителям Германии с просьбами о содействии.

«Кто ты такой, шут гороховый? Кроме как призывы балакать, ничего для своей страны, для людей так и не сделал. Только разруха и озлобленность кругом. Прихвостень, который не имеет своего мнения. Дружил бы с Россией, и Украина как сыр в масле жила бы. Настоящие украинцы — это добрые, гостеприимные люди, как и русские. Всё испоганил, подонок. Не с теми дружбу завёл за миллиарды, а русские не продают свою Родину. Отвали от Германии», — пишет Светлана Р.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что Германия и так терпит серьёзные убытки от антироссийских санкций, поэтому усугубление в данном вопросе может привести к экономической катастрофе в ФРГ.

«Немцы уже получили проблемы и с ростом цен, и с укробеженцами. Теперь осталось только отказаться от российских энергоресурсов и можно на ФРГ ставить крест. Ну как вам, немцы, «дружба» с Зеленским? А ещё благодарите своё и ЕСовское тупое руководство. Да, и не забудьте США в ножки поклониться за то, что вам испортили вашу сытую жизнь. Но умнеть, похоже, коллективный Запад не хочет или не может. И до какой степени глупости они хотят дойти, слушая этого клоуна?» — задаётся вопросом Лариса Д.

«Последствия от санкций ощущаются, в Европе это произошло сразу. Полки пустые уже в Европе, с едой начинаются проблемы. Мой прогноз: ещё немного и в Европе начнутся массовые забастовки и митинги, будут происходить революции, а мы будем закрываться от них, чтобы их беженцы не наводняли Россию. И ещё считаю, что все, кто сегодня сбегают из России, назад не должны иметь права вернуться», — поделилась своим мнением Алина З.

Напомним, 21 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился через свой Telegram-канал к жителям Германии и призвал их отказаться от российских энергоресурсов, закрыть порты и не поставлять товары в Российскую Федерацию.