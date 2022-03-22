Москва, 22 марта 2022, 21:55 — REGNUM Российская спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Что касается города Мариуполя, то самое важное, отмечает представитель Кремля, очистить его от нацбатальонов.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Напомним, власти ДНР сегодня, 22 марта, сообщили, что от ВСУ освобождена половина площади Мариуполя.
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