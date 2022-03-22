Москва, 22 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Российская спецоперация на Украине идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, заявил 22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны.рф Служу России!

Песков «Никто с самого начала не думал, что операция займёт пару дней».

Что касается города Мариуполя, то самое важное, отмечает представитель Кремля, очистить его от нацбатальонов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Напомним, власти ДНР сегодня, 22 марта, сообщили, что от ВСУ освобождена половина Мариуполя.