Лос-Анджелес, США, , 21:59 — REGNUM Сервис HBO Max дал зелёный свет на съёмки второго сезона сериала «И просто так». Об этом 22 марта пишет E! News.

Цитата из сериала «И просто так» Скриншот с YouTube

О работе над продолжением шоу рассказала руководитель отдела оригинального контента Сара Обри. «Мы были в восторге от дискуссий, вызванных персонажами и их историями. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актёры и съемочная группа. Теперь с нетерпением ждем, когда поклонники увидят, что ждет их во втором сезоне!» — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «И просто так», сиквела сериала «Секс в большом городе», состоялась в декабре 2021 года на сервисе HBO Max. Шоу стало одним из самых просматриваемых проектов платформы.

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