Лос-Анджелес, США, 22 марта 2022, 21:59 — REGNUM Сервис HBO Max дал зелёный свет на съёмки второго сезона сериала «И просто так». Об этом 22 марта пишет E! News.

Цитата из сериала «И просто так»
Цитата из сериала «И просто так»
Скриншот с YouTube

О работе над продолжением шоу рассказала руководитель отдела оригинального контента Сара Обри. «Мы были в восторге от дискуссий, вызванных персонажами и их историями. Мы гордимся работой, которую проделали Майкл Патрик Кинг и наши замечательные сценаристы, продюсеры, актёры и съемочная группа. Теперь с нетерпением ждем, когда поклонники увидят, что ждет их во втором сезоне!» — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «И просто так», сиквела сериала «Секс в большом городе», состоялась в декабре 2021 года на сервисе HBO Max. Шоу стало одним из самых просматриваемых проектов платформы.

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