Сыктывкар, 22 марта, 2022, 21:48 — ИА Регнум. В Коми глава республиканского фонда капремонта многоквартирных домовАлександр Толмачев заявил о необходимости увеличения взносов, сообщает правительство республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бедность

Он отметил, что на протяжении первых пяти лет реализации программы размер минимального взноса на капитальный ремонт в Коми был самым низким в стране.

«Среднее значение необходимого размера взноса в Коми по расчетам республиканского минстроя на 2022 год составляет от 20,63 до 29,86 рубля за один квадратный метр в зависимости от муниципального образования. Для сравнения: в 2017 году размер взноса за один квадратный метр составлял 2,33−2,89 рубля, в 2018-м — 2,46−3,0, в 2021-м — 7,75−9,61 рубля, в 2022 году — 9,47−11,79 рубля […] Поскольку повышение взноса на 2022 год совсем незначительное — от одного до трех рублей за квадратный метр, конечно, этого недостаточно. Так что размер взноса надо максимально приближать к его экономически обоснованному показателю, который составляет от 20 до 30 рублей за метр в зависимости от муниципалитета», — заявил Толмачев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми призвал «карать на месте» завышающих цены торговцев.