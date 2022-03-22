Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Порядка 35% новых случаев заражения коронавирусом в США за неделю пришлось на субштамм ранее выявленного штамм «Омикрон». Об этом сообщает 22 марта Reuters со ссылкой на американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

При этом отмечается, что по состоянию на 19 марта среднее число случаев заболевания COVID-19 в США за неделю составило 27 747, что почти на 18% меньше, чем неделей ранее.

Количество новых случаев заражения в США резко пошло на спад после января, но сейчас эксперты обеспокоены распространение субштамма коронавируса в некоторых частях Азии и Европы.

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