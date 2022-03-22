Черкесск, , 21:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 22 марта дан старт конному походу, участники которого посвятили его 100-летию республики. В переходе принимают участие более 130 всадников, сообщили 22 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Карачаево-Черкесия UFC111

Маршрут перехода проложен по четырем районам республики: Малокарачаевскому, Усть-Джегутинскому, Зеленчукскому и Урупскому. Двухдневный поход завершится 24 марта в Урупском районе. По итогам перехода будут выбраны 20 самых лучших жеребцов, а 26 марта состоится выставка лошадей.

Напомним, 100-летие Карачаево-Черкесии отмечается в 2022 году. Юбилею посвящено множество мероприятий, который будут проходить в течение всего года.

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