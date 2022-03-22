Тамбов, , 21:42 — REGNUM На Тамбовщине детям-сиротам начали выдавать сертификаты на приобретение жилья, которые стали альтернативой принятому ранее порядку предоставления квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году в Тамбовской области планируется выдать не менее 54 жилищных сертификатов детям-сиротам, в настоящее время их получили 30 человек, в том числе десять жителей их уже реализовали.

Получить денежную помощь государства на улучшение жилищных условий могут несудимые и дееспособные дети-сироты старше 23 лет. Кроме того, они должны быть официально трудоустроенным не менее полугода либо не работать по официальным причинам (декретный отпуск, уход за ребёнком-инвалидом). Размер жилищного сертификата рассчитывается на дату его выдачи, а покупаемая квартира должна быть не менее 18 кв. метров. Для получения сертификата необходимо обратиться в управление социальной защиты и семейной политики области (телефон 79−16−31).

Региональные власти отмечают, что жилищный сертификат стал альтернативой ранее заведённому порядку предоставления квартир детям-сиротам. Это позволит сократить очередь на предоставление жилья. Сейчас в областном списке нуждающихся в жилье состоят 1645 детей-сирот старше 18 лет. В 2022 году планируется выдать не менее 318 квартир.

«Обеспечение жильём детей-сирот — одна из важнейших задач социальной политики региона. Проблема существует давно и с помощью сертификатов мы начали её успешно решать. Мы уверены, что нам удастся сократить очередь на улучшение жилищных условий для детей-сирот», — отметил руководитель Тамбовской области Максим Егоров.

В целом на обеспечение детей-сирот жильём в 2022 году будет выделено из федерального и регионального бюджетов свыше 360 млн рублей.