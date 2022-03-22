Самара, 22 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Концерт исполнителей Леонида Агутина и его супруги Анжелики Варум в Самаре перенесли. Об этом Агутин сообщил 22 марта в своём телеграм-канале.

Okras Леонид Агутин

«По многочисленным просьбам жителей Самарской области концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум переносится на 29 октября», — говорится в сообщении организаторов мероприятия. При этом пользователи Сети выразили негодование тем, что изменение даты концерта произошло за сутки до его проведения.

«Я очень злая!!! За один день!» — негодует Юлия Камнева.

«А что, простите, за многочисленные просьбы жителей?» — интересуется Татьяна Билалова.

«Странная такая формулировка. А можно ли узнать, какое количество жителей попросило о переносе? Причину у вас выяснять, конечно, бесполезно, хотя можно догадываться. Меладзе, Агутин — до свидания. «Воровайки» — здравствуйте», — пишет Ирина Фомина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Леонид Агутин высказался относительно проведения спецоперации России. Певец призвал лидеров РФ и Украины «договориться», так как этот «способ политических амбиций себя исчерпал».