Белград, , 23:12 — REGNUM Сербия не может и не желает признать независимость Косово, чего бы ей это не стоило, так как «голоса избирателей и власть не могут быть важнее государства». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 марта после заседания Совета безопасности Сербии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Так Вучич прокомментировал условие, которое Приштина поставила Белграду для организации голосования на выборах в Сербии 3 апреля и которое подразумевает, что сербские власти должны обратиться к сепаратистским властям в Приштине как к руководству суверенного государства.

Вучич добавил, что вопрос проведения выборов в Косово и Метохии 3 апреля является также вопросом безопасности и политического выживания сербов в южном крае. По словам президента Сербии, власти в Белграде рассматривают возможность организовать для косовских сербов голосование в муниципалитетах центральной Сербии, которые ближе всего административной линии с Косово и Метохией.

«Я попросил косовских сербов, которые единогласно требовали выхода из всех органов власти (сепаратистского Косово — ИА REGNUM) и увольнения всех 435 полицейских на севере края из региональной полиции проявить терпение и еще раз подумать, как мы могли бы реагировать вместе», — процитировало агентство «Танюг» слова президента Сербии.

Напомним, что ранее на заседании СБ Сербии представители косовских сербов сообщили Вучичу о том, что они планируют покинуть все органы власти в структуре сепаратистского Косово. Таким образом они выразят свой протест против отказа Приштины разрешить голосование на сербских парламентских и президентских выборах на территории Косово и Метохии.