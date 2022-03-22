Белград, 22 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Сербия не может и не желает признать независимость Косово, чего бы ей это не стоило, так как «голоса избирателей и власть не могут быть важнее государства». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 22 марта после заседания Совета безопасности Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Так Вучич прокомментировал условие, которое Приштина поставила Белграду для организации голосования на выборах в Сербии 3 апреля и которое подразумевает, что сербские власти должны обратиться к сепаратистским властям в Приштине как к руководству суверенного государства.

Вучич добавил, что вопрос проведения выборов в Косово и Метохии 3 апреля является также вопросом безопасности и политического выживания сербов в южном крае. По словам президента Сербии, власти в Белграде рассматривают возможность организовать для косовских сербов голосование в муниципалитетах центральной Сербии, которые ближе всего административной линии с Косово и Метохией.

«Я попросил косовских сербов, которые единогласно требовали выхода из всех органов власти (сепаратистского Косово — ИА REGNUM) и увольнения всех 435 полицейских на севере края из региональной полиции проявить терпение и еще раз подумать, как мы могли бы реагировать вместе», — процитировало агентство «Танюг» слова президента Сербии.

Напомним, что ранее на заседании СБ Сербии представители косовских сербов сообщили Вучичу о том, что они планируют покинуть все органы власти в структуре сепаратистского Косово. Таким образом они выразят свой протест против отказа Приштины разрешить голосование на сербских парламентских и президентских выборах на территории Косово и Метохии.