Вашингтон, 22 марта 2022, 21:40 — REGNUM Очередные санкции готовятся ввести США в отношении России. Новый пакет санкций американские власти огласят 24 марта, сообщил 22 марта журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан
Джейк Салливан
Usembassy.gov

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Пояснив, что на европейском саммите, в котором будет участвовать американское руководство, «речь пойдёт о новом пакете санкций», Салливан добавил, что новые санкции должны дополнить предыдущие так, чтобы уже действующие санкции нельзя было обойти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе 24 марта состоится двухдневный саммит ЕС, который посетит Байден.

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