Москва, 22 марта, 2022, 22:47 — ИА Регнум. Альтернативная точка зрения в Латвии наказуема, но и почерпнуть ее негде. Об этом 22 марта ИА REGNUM заявил житель Риги на условиях анонимности.

ИА REGNUM Латвия — Россия

«За просмотр российских телеканалов полагается наказание в виде штрафа размером в 700 евро, что для небогатой Риги и вообще Латвии со стагнирующей экономикой немалые деньги», — сообщил собеседник агентства.

По словам рижанина, угроза наказания не пугает рижан и сочувствующих России жителей Латвии. Проблема состоит в другом:

«Технически невозможно почерпнуть информацию из российских СМИ. Все российские масс-медиа очень жёстко и качественно блокируют. Их нельзя просмотреть нигде, даже в интернете, даже в Youtube. В итоге мы остаёмся в информационном вакууме и вынуждены довольствоваться слухами, ошмётками информации из русофобских государственных латвийских СМИ или таких же антироссийских глобальных СМИ», — заключил рижанин.

Собеседник агентства предложил подумать о создании таких форматов СМИ, которые невозможно заблокировать.