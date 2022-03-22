Донецк, , 21:33 — REGNUM Завершён процесс «полной денацификации» 36-й бригады Вооружённых сил Украины в окрестностях Мариуполя, сообщает 22 марта военное ведомство ДНР в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На завершающем этапе уничтожения этой бригады подразделениями ДНР были захвачены четыре танка, две бронемашины, а также два комплекта тактической связи Harris.

«На Мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ», — указано в сообщении оборонного ведомства ДНР.

Также сообщается, что были захвачены секретные носители информации и документы, которые сейчас изучаются специалистами ДНР.

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