Москва, , 21:31 — REGNUM Отзывать американского посла из России и закрывать посольство в Белом доме не планируют, заявил 22 марта Джон Салливан в интервью «Новой газете».

Джон Салливан U.S. Embassy Kyiv Ukraine

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Посол Салливан рассказал, что в Вашингтоне говорят: с Россией нужно сохранять дипломатические отношения, это важно для США. Об этом ему говорили и президент США Джо Байден, и глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он также сказал, что в Вашингтоне слышат предупреждения Москвы о возможном обрушении дипломатических отношений. Так что Белый дом понимает, что нужно быть готовым к такому развитию событию.

Джон Салливан «Но я хотел бы подчеркнуть, что это не то, чего хотят Соединённые Штаты».

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