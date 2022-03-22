Москва, 22 марта, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Отзывать американского посла из России и закрывать посольство в Белом доме не планируют, заявил 22 марта Джон Салливан в интервью «Новой газете».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

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Посол Салливан рассказал, что в Вашингтоне говорят: с Россией нужно сохранять дипломатические отношения, это важно для США. Об этом ему говорили и президент США Джо Байден, и глава Госдепа Энтони Блинкен.

Он также сказал, что в Вашингтоне слышат предупреждения Москвы о возможном обрушении дипломатических отношений. Так что Белый дом понимает, что нужно быть готовым к такому развитию событию.