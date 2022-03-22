Москва, 22 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Комик Гарик Мартиросян прокомментировал информацию о том, что он заменит телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. Он опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале 22 марта.

Скриншот с YouTube Гарик Мартиросян

Мартиросян опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он запустит своё шоу на Первом канале. «100% фейк», — заявил комик.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Мартиросян собирается вести шоу, аналогичное проекту «Вечерний Ургант». Программа якобы должна была выйти осенью 2022 года.