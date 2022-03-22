Вашингтон, , 21:24 — REGNUM В сети появилась новая информация о проекте игре Immortals: Fenyx Rising 2, в частности, о том, какая студия может заняться её разработкой. Публикация была размещена известным инсайдером Томом Хендерсоном 22 марта на портале Xfire.

Immortals Fenyx Rising Иван Шилов ©ИА REGNUM

Хендерсон, ссылаясь на людей, имеющих отношение к компании Ubisoft, сообщил, что в качестве ведущего разработчика сиквела Immortals: Fenyx Rising может выступить студия Ubisoft Quеbec, занимавшаяся реализацией проекта Assassin’s Creed Odyssey. Отмечается, что Immortals: Fenyx Rising 2 сейчас находится на этапе подготовки к производству. Игру могут представить перед выставкой E3 2022, вместе с 20 другими проектами Ubisoft.

Напомним, релиз Immortals: Fenyx Rising состоялся 3 декабря 2022 года на всех основных игровых платформах. ПК-версия игры получила на известном сайте Metacritic 79 балла от критиков и 7,5 баллов от рядовых пользователей.

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