Вашингтон, 22 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Федеральный суд обязал экс-звезду фильмов для взрослых Сторми Дэниелс выплатить бывшему президенту США Дональду Трампу $300 тыс. Об этом 22 марта пишет Daily Mail.

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Как отмечает издание, сумма должна будет покрыть затраты Трампа на адвокатов. «Судебный процесс был чисто политическим трюком, который никогда не должен был быть допущен и начат, и я рад, что мои адвокаты смогли довести его до успешного завершения после того, как суд полностью отклонил её (Сторми Дэниелс — ИА REGNUM) апелляцию», — говорит Трамп.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Wall Street Journal опубликовало статью, в котором заявило, что Дональд Трамп якобы состоял в отношениях с Дэниелс, а также заплатил ей $130 тыс. за молчание. Дэниелс подала в суд на Трампа и его адвоката, которые в ответ обвинили актрису во лжи.