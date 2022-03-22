Москва, 22 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Рига превратилась в филиал Украины. Об этом 22 марта ИА REGNUM сообщил местный житель на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Вся Рига — в украинских флагах. Их больше, чем государственных — латвийских. На каждом здании, на каждом троллейбусе, везде — украинские флаги», — сообщил собеседник агентства.

Рижанин пояснил, что в Латвии существует закон, запрещающий демонстрацию любых других флагов, кроме государственного.

«Во время одного из футбольных чемпионатов иностранца, обернувшегося во флаг Бразилии, оштрафовали. Сейчас этот закон игнорируется самим государством, украинские флаги стали превалирующей частью городского пейзажа», — заключил житель Риги.

Напомним, что в Латвии разместилось большое количество перемещённых лиц из Украины, многие из которых ведут себя нагло и агрессивно.