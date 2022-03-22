Екатеринбург, 22 марта 2022, 21:17 — REGNUM В посёлке Шабровском рядом с Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на крупном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.
Оно было ликвидировано в 22:38 по местному времени. Сейчас проводятся разборка и проливка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 22 марта и достиг площади в 900 кв. метров. В ангаре горела строительная техника.
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