Екатеринбург, 22 марта, 2022, 21:17 — ИА Регнум. В посёлке Шабровском рядом с Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на крупном пожаре. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области Пожар в посёлке Шабровском

Оно было ликвидировано в 22:38 по местному времени. Сейчас проводятся разборка и проливка сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник вечером 22 марта и достиг площади в 900 кв. метров. В ангаре горела строительная техника.