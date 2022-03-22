Грозный, 22 марта, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В Чечне прошла благотворительная акция в поддержку малоимущих граждан. Региональный общественный фонд раздал нуждающимся сахар. В городе Грозном его получили 4000 семей, сообщили 22 марта в пресс-службе мэрии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

Мешки с сахаром по 10 кг каждый развезли по адресам сотрудники городских префектур. Жители, получившие поддержку, выразили искреннюю благодарность в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова и его матери Аймани Кадыровой — руководителю фонда за постоянную помощь и заботу.

Напомним, на днях из Чечни в Донбасс были направлены около 80 тонн благотворительного груза. Для жителей Мелитополя были собраны Фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова продуктовые наборы, в том числе мука, крупы, сахар, масло, овощи и детское питание.

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