Берлин, , 21:33 — REGNUM Германия ожидает, что Белград присоединится к антироссийским санкциям, потому что Сербия является кандидатом на вступление в ЕС. Об этом заявил 22 марта спецпредставитель правительства Германии по Западным Балканам Мануэль Саррацин.

Германия Petra B. Fritz

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«Это предусмотрено соглашением о стабилизации и ассоциации, который подписала Сербия, поэтому мы хотим, чтобы Сербия ввела санкции против России. Москва желает дестабилизации Балкан, я верю в это, но я также верю, что мы имеем возможности не допустить такой дестабилизации. Кремль не предлагает гражданам Западных Балкан ничего привлекательного», — рассказал Саррацин в интервью телеканалу RTK.

Напомним, что в феврале текущего года правительство Германии назначило бывшего депутата бундестага от партии Зеленых Мануэля Саррацина на пост специального представителя Германии по Западным Балканам.