Челябинск, 22 марта 2022, 21:06 — REGNUM В Челябинске произведена ликвидация городского управления транспорта. Такое решение 22 марта приняли депутаты гордумы.
Согласно решению представительного органа, управление исключено из структуры администрации города. Вместо него создан отдел транспорта.
Это решение в городе приняли из-за перераспределения полномочий между органами госвласти Челябинской области и местного самоуправления. Как сообщало ИА REGNUM, пока жители города продолжают жаловаться на качество работы общественного транспорта.